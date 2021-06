Covid-19: 40% da população adulta foi imunizada com a primeira dose

Segundo informou o Ministério da Saúde no início da noite de hoje (23/6), o Brasil chegou à marca de 90 milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas, com 65 milhões de adultos já imunizados com a primeira dose. O número representa 40% do público-alvo, composto por diversas faixas etárias acima de 18 anos.

Em nota publicada em redes sociais, a pasta informa que “a vacinação segue em ritmo acelerado e nas próximas 48 horas mais 7 milhões de doses serão distribuídas para todo o país.”

Mais cedo, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou o recebimento de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) suficiente para produzir 6 milhões de doses da vacina AstraZeneca. A instituição reportou que as metas que foram acordadas com o laboratório sueco têm sido cumpridas nos prazos estabelecidos.

O Instituto Butantan, responsável pela CoronaVac e pela ButanVac - que ainda não está em circulação -, também informou hoje o recebimento de 6 mil litros de IFA até o próximo sábado (26/6), o que deve inserir no sistema de vacinação mais 10 milhões de doses contra covid-19.

Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a expectativa é que todos os brasileiros acima de 18 anos tenham sido imunizados com a primeira dose de alguma das vacinas ofertadas pelo Sistema Público de Saúde até setembro.

Fonte: Agência Brasil