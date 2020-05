Em tempo de crise, curso do Sebrae ensina pequeno negócio a vender pelas redes sociais

No momento em que o país atravessa uma de suas piores crises, em função da pandemia do coronavírus, a internet se transformou em uma das principais aliadas dos pequenos negócios. Com o fechamento de milhares de estabelecimentos, as vendas virtuais têm sido uma das melhores alternativas usadas por micro e pequenas empresas para manter o comércio ativo. Nesse contexto, o Sebrae está disponibilizando um curso para as MPE se adaptarem a essa nova realidade.

No curso “Como vender na internet na crise do coronavírus” o empreendedor vai entender como a internet é uma ferramenta fundamental, principalmente neste momento de crise, para o avanço e o sucesso da sua empresa. O empresário poderá conhecer técnicas para melhorar sua performance nas redes sociais e aumentar o tráfego de clientes nos seus canais de vendas. Ao final do curso, que tem a duração de 15 dias com uma carga de quatro horas diárias, o dono de um pequeno negócio vai adquirir a capacidade de começar – imediatamente - a ter uma presença digital e vender online, uma experiência que precisa se manter além da crise.

Entre as informações disponibilizadas no curso, estão as orientações para que o empresário possa avaliar se sua empresa está adaptada para vender pela internet. Além disso, o empreendedor poderá descobrir quem é seu público e como começar nas redes sociais, no e-commerce, nos marketplaces e como fazer para atingir novos mercados. O empresário poderá aprender também, como reagir ao fechamento de sua loja física, além de saber mais sobre como atuar nas redes sociais (como o Facebook e o Instagram) e sobre o funcionamento dos algoritmos dessas plataformas.

Tanto a inscrição quanto todo o conteúdo do curso são gratuitos. As inscrições estão disponíveis pelo portal do Sebrae (www.sebrae.com.br). Mais informações, pela Central de Relacionamento (08005700800). Todos os cursos têm certificado digital, também 100% gratuito.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae