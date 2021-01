Morre aos 95 anos José de Alencar Furtado

Faleceu nesta madrugada, em seu apartamento em Brasília, em decorrência de problemas renais, um dos políticos mais influentes do Paraná, José de Alencar Furtado. Nascido em 11 de agosto de 1925, na cidade de Araripe, interior do Ceará, da união de Vicente Alencar Barbosa e Maria Furtado Alencar, Alencar Furtado formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Ceará.

Casou-se com Miriam Cavalcanti, colega de turma, quando se mudaram para Paranavaí, interior do Paraná, e formaram um dos mais importantes escritórios de advocacia da região. Em seguida, assumiu o cargo de advogado da Prefeitura de Paranavaí.



José de Alencar Furtado





Foi eleito deputado estadual de 1967/1971. Nestes anos participou das Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, assumiu a segunda secretaria da Mesa Diretiva, além de presidente da Comissão Executiva Regional do MDB e vice-líder do partido.

Depois foi eleito deputado federal por três legislaturas, 1971/1975, 1975/1977 e 1983/1987. Em 1977 teve seu mandato parlamentar cassado e seus direitos políticos suspensos pelo presidente Ernesto Beckmann Geisel, quando encaminhou o filho, Heitor de Alencar Furtado para seu lugar na política, eleito em 1978, e assassinado em 1982, quando concorria a campanha a deputado estadual do Paraná. Com a sua morte, uma das principais avenidas da cidade recebeu seu nome.

Em 1984, auferiu da Câmara Municipal de Paranavaí, o Título de Cidadão Honorário. No ano de 1986 disputou o governo do Paraná, mas foi derrotado por Álvaro Dias.

Em 1994, tentou reeleger-se deputado federal, porém não conseguiu, passando a dedicar-se à literatura e residindo em uma chácara de sua propriedade em Brasília. É autor dos livros Órfãos do Talvez, Salgando a Terra e A posseira e o Doutor.

Também recebeu inúmeras condecorações: Cidadão Honorário de Curitiba, Cidadão Honorário do Paraná, Cidadão Honorário de São Paulo, Medalha Grande Oficial da Ordem do Congresso Nacional, entre outras.

Deixa a esposa Miriam Cavalcanti Alencar Furtado, três filhas e netos.

A morte de Alencar Furtado repercutiu na mídia:

Correio Braziliense: Alencar Furtado, ex-deputado, morre aos 95 anos em Brasília

Veja: Atuante opositor da ditadura, Alencar Furtado morre aos 96 anos

Estadão: Morre ex-deputado Alencar Furtado, símbolo da luta contra a ditadura

G1: Ex-deputado federal Alencar Furtado morre em Brasília, aos 95 anos

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí