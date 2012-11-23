População estimada do país chega a 213,4 milhões de habitantes em 2025

O país chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População, divulgadas hoje (28/8), pelo IBGE. O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado. A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571 com a criação de Boa Esperança do Norte (MT), considerando também o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. O novo município tem 5.877 habitantes.

A população estimada do Paraná passou para 11.824.665 habitantes (um aumento estimado de 65.852 habitantes) sendo que Curitiba, capital e cidade mais populosa, passou para 1.830.795 habitantes. De acordo com a mesma estimativa, Paranavaí passou para 96.209 habitantes, um aumento estimado de 684 habitantes em relação a 2024.

Os dados da pesquisa são utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre o Censo Demográfico. A pesquisa também considera alterações de limites territoriais que ocorreram após o Censo 2022. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As Estimativas da População mostram que as 27 capitais estaduais concentraram 49,3 milhões de habitantes em 2025, o equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total do país. O crescimento populacional das capitais com mais de um milhão de habitantes ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que cresceu 1,05%.

Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Natal (RN) foram as cinco capitais com perda na população em relação a 2024, respectivamente, -0,18%, -0,02%, -0,09%, -0,04% e -0,14%.

“As capitais maiores, esses municípios mais centrais, em geral têm um entorno mais conurbado e perdem população para ele. O crescimento vai do centro para a periferia. Entre as capitais que perderam população, com exceção de Salvador, houve aumento de habitantes na respectiva região metropolitana”, esclarece Marcio.

Já Boa Vista (RR) é a capital com maior taxa de crescimento de 2024 para 2025, com ganho populacional de 3,26%. “A alta em Boa Vista é explicada pela migração internacional, em especial pela chegada de venezuelanos”, explica Márcio.

Outras altas mais expressivas foram em Florianópolis (SC), 1,93%, Palmas (TO), 1,51% e Cuiabá (MT), 1,31%. “Santa Catarina também recebe imigrantes venezuelanos e haitianos, o que pode explicar essa alta, mas temos que considerar também o efeito da migração interna para Florianópolis. O crescimento de Cuiabá também passa pela migração interna. Já Palmas teve um crescimento muito mais expressivo em décadas passadas, mas os dados mostram que esse movimento arrefeceu”, diz o gerente do IBGE.

A região metropolitana de São Paulo continua como a mais populosa, com 21,6 milhões de habitantes, seguida da região metropolitana do Rio de Janeiro (12,9 milhões de habitantes), da região metropolitana de Belo Horizonte (6,0 milhões de habitantes), e da região integrada de desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e entorno (4,8 milhões de habitantes).

Entre as regiões metropolitanas e RIDEs com mais de um milhão de habitantes, a maior taxa de crescimento em relação a 2024 foi observada na região metropolitana de Florianópolis, com 2,24%. Já Salvador (-0,01%) foi a única dessas regiões metropolitanas com redução populacional em relação ao ano de 2024.

Apenas 122 municípios têm aumento populacional igual ou superior a 2%

Dos 5.571 municípios, 2.079 (37,3%) apresentam redução populacional, 3.011 (54%) crescimento de zero a 0,9% e apenas 2,2% (122 municípios) alta igual ou superior a 2%. Há também diferenças marcantes entre as grandes regiões. Enquanto Centro-Oeste possui a maior proporção (26,5%) de municípios com taxas de crescimento acima de 1%, Sul e Nordeste concentram o maior percentual, respectivamente 41,6% e 39,2%, de municípios com queda na população.

Quase metade (45,8%) dos municípios com até 20 mil habitantes reduziram sua população, a maior proporção entre os grupos de tamanho de municípios. Já aqueles com população entre 100 mil e 500 mil pessoas tiveram a maior proporção de municípios (19,0%) com crescimento acima de 1%.

Quinze municípios concentram um quinto (20,1%) dos habitantes do país

A pesquisa aponta ainda que dos 15 munícipios com mais de um milhão de pessoas, 13 são capitais estaduais. Essas localidades concentram 42,8 milhões de pessoas ou 20,1% do total da população do país. São Paulo continua sendo o município mais populoso, com 11,9 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões de habitantes) e Brasília (três milhões de habitantes).

Guarulhos e Campinas, ambos no estado de São Paulo, são os únicos municípios que não são capitais estaduais nessa lista, com 1,3 milhão e 1,2 milhão de habitantes, respectivamente. Eles são os mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 960,2 mil pessoas, seguido por Duque de Caxias (RJ), com 866,2 mil, e Nova Iguaçu (RJ), com 843,2 mil moradores.

Entre os municípios menos populosos, os cinco menores são Serra da Saudade (MG) com 856 habitantes, Anhanguera (GO) com 913 pessoas, Borá (SP) com 932 moradores, Araguainha (MT) com 997 habitantes, e Nova Castilho (SP), com população estimada em 1.072.

Fonte: IBGE