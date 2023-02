Tião Medeiros toma posse como Deputado Federal

Eleito com 109.344 votos no Paraná, Tião Medeiros (Progressistas) tomou posse nesta quarta-feira, 01/02, para ocupar pela primeira vez, uma cadeira como deputado federal. A solenidade aconteceu na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Natural de Paranavaí, Tião Medeiros foi deputado estadual por dois mandatos, entre os anos de 2015 e 2022. Nas eleições de outubro, o parlamentar foi o mais votado pelo partido Progressistas. Tião Medeiros sempre trabalhou em prol dos pequenos municípios, priorizando propostas e melhorias nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, agronegócio e cooperativismo.

Logo após a cerimônia de posse, Tião Medeiros reafirmou o compromisso de fortalecer e ajudar a construir um Estado com mais oportunidades.

“A partir de agora eu posso honrar o mandato. Agradeço todos os votos recebidos, principalmente na região Noroeste e também no litoral do Paraná. O desafio passa a ser nacional, as demandas serão maiores. Minha história política aqui de Brasília já começou e temos muito trabalho pela frente”, disse o parlamentar.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Deputado Tião Medeiros