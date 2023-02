BNDES aprova R$ 100 milhões para inovação genética de elite em suinocultura no Paraná

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 100 milhões para a Agroceres Pic Suínos Ltda. investir na implantação da primeira granja para produção de suínos elite no Brasil, no município de Paranavaí (PR). O crédito viabilizará também produção de energia – a partir dos resíduos da produção – suficiente para atender à granja.

O projeto prevê a construção da “Granja Gênesis”, com capacidade para alojar em torno de 3,6 mil fêmeas de elite e produção estimada de até 110 mil animais por ano. Trata-se de plantel de mérito genético global – ou seja, que atende aos mais altos padrões de qualidade do mercado internacional – e atuação interconectada a outras unidades responsáveis pelo fornecimento mundial de material genético. O apoio do BNDES equivale a 30% do investimento total da empresa, que terá valor estimado em R$ 332,4 milhões.

De acordo com José Luis Gordon, diretor do BNDES, “o Brasil tem o desafio de ampliar seu protagonismo na produção de proteína animal, com cada vez mais sustentabilidade, qualidade e preço acessível. Para isso, é fundamental o investimento em novas tecnologias que viabilizem ganhos crescentes de produtividade, como é o caso do projeto da Agroceres de melhoramento genético de suínos".

Mercados — Esta será a primeira granja do tipo no país, o que proporcionará que a empresa amplie o ambiente de intercâmbio entre o programa de pesquisa brasileiro e da PIC no exterior. Com o projeto, a Agroceres atinge elevado patamar de pesquisa e desenvolvimento, maior independência tecnológica e segurança sanitária. Quando em operação, essa unidade estará no topo da pirâmide genética no mundo e será uma das fontes principais de atualização genética do rebanho nacional e internacional.

Na América do Sul, mercados como Chile, Colômbia, Equador e Peru são atendidos por materiais importados que poderão ser, a partir da Granja Gênesis de Paranavaí, fornecidos primariamente pelo Brasil. Assim também poderá acontecer com México, China e EUA.

Sustentabilidade — O projeto está incorporando conceitos produtivos que envolvem reduzir extração de recursos naturais, como água e energia, por exemplo. As instalações estão sendo construídas com isolamento térmico, iluminação em LED, sistema de climatização e outros recursos ainda escassamente vistos na suinocultura.

O projeto permitirá redução de aproximadamente 20% no consumo de água e 30% no de energia, mais eficiência na produção de biogás e, consequentemente, bioenergia. Isso equivalerá a ser uma granja autossustentável em energia. Além disso, está previsto tratamento ambientalmente adequado a todos os resíduos gerados.

Empresa — O grupo Agroceres foi fundado em 1945, com sede em Rio Claro (SP), e possui posição consolidada no agronegócio nacional e internacional, tendo sido pioneiro em projetos tecnológicos em genética vegetal e animal, além de nutrição animal. A estrutura de produção é distribuída pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Fonte: BNDES