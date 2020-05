O município de Paranavaí teve na data desta sexta-feira (22/5) um importante anúncio para o futuro da cidade: a chegada de uma nova multinacional com investimentos de aproximadamente R$ 100 milhões. A Agroceres Pic, uma empresa do setor suinícola, líder no mercado de genética de suínos, vai construir um complexo genético em Paranavaí.



Com R$ 100 milhões de investimentos, Paranavaí vai abrigar novas instalações da Agroceres Pic





Os investimentos da empresa contemplam a construção, em Paranavaí, de uma moderna Granja Núcleo, com capacidade para alojar 3.500 fêmeas de elite. Projetada a partir de elevados padrões arquitetônicos e tecnológicos, a unidade será uma referência global em biossegurança, padrão genético e design construtivo.

O diretor superintendente da Agroceres Pic, Alexandre Furtado da Rosa, enalteceu a acolhida em Paranavaí. “Vamos investir R$ 100 milhões em duas novas unidades de produção, uma estratégia ousada na contra mão da crise que vivemos, mas que significará muito para a suinocultura paranaense e brasileira. Nossa empresa é líder nacional de genética suína e a nova Granja Núcleo deverá ser a maior e mais moderna da América Latina, incorporando tecnologias de última geração”.

O prefeito KIQ valorizou a conquista em meio à tempos difíceis de pandemia. “Todas as áreas dependem da economia, por isso, precisamos fomentar a atividade econômica. Hoje é um dia histórico e me realizo como gestor. Nem no meu mais otimista sonho um dia imaginei poder anunciar algo desta tamanho para nossa cidade. Serão 500 empregos indiretos e 100 diretos que vão favorecer o nosso povo. Como a empresa vai precisar de uma área segura para suas instalações, estamos enviando à Câmara um Projeto de Lei para regulamentar todo este processo”.

O deputado estadual Tião Medeiros engrandeceu o novo momento de Paranavaí. “O mundo todo está retraindo na economia e a empresa Agroceres Pic segue investindo. Uma multinacional como esta não dá tiro no escuro, por isso, sua escolha por Paranavaí nos deixa muito felizes. A cidade colhe frutos de um trabalho de gerações. Agradecemos o prefeito e a equipe do município por acolherem a empresa e darem as condições necessárias para que eles se instalassem aqui”.

Representando o Sindicato Rural de Paranavaí, Ivo Pierin ressaltou a chegada de um nova cultura. “Temos que dar os parabéns ao poder público por viabilizar o projeto. Agora, Paranavaí e região tem uma perspectiva espetacular e que vão gerar um processo de desenvolvimento. Essa empresa pode transformar a região em um grande polo. É um grande marco para essa gestão e que vai durar para sempre”.

O presidente da Associação Comercial de Paranavaí (Aciap), Maurício Gehlen, agradeceu em nome da classe empresarial. “Quem ganha com a chegada dessa empresa é a cidade e toda a região noroeste. Paranavaí já tem destaque no cenário estadual e nacional em diferentes segmentos. Tenho certeza que essa é a vinda da primeira empresa dessa cultura, pois certamente outras virão”, afirmou.

O vereador Mancha da Saúde, representando a Câmara Municipal, destacou a chegada da empresa em Paranavaí. “Estou muito feliz por esse momento. Mesmo em um período difícil de pandemia, temos uma notícia dessa, da vinda de uma empresa que vai gerar centenas de emprego”.

A Agroceres Pic em Paranavaí – Com 60 mil m² de área construída, a unidade será o maior Núcleo Genético de Suínos da América do Sul, com capacidade para produzir 100 mil animais por ano. Seu foco será fornecer material genético para todos os países sul-americanos. Dado o seu grau de excelência, a unidade também vai funcionar como “backup” genético de sua parceira PIC na América Latina.

O aporte prevê ainda a construção de uma fábrica de ração para suínos e de uma moderna Unidade de Disseminação de Genes (UDG), com capacidade para o alojamento para 800 reprodutores e uma produção de 1 milhão de doses inseminantes por ano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí