No último pregão do ano, nesta segunda-feira (30/12), o dólar comercial fechou em queda de 1%, cotado a R$ 4,0098. Com isso, a moeda norte-americana terminou 2019 com uma alta de 3,5%, em um ano de fortes turbulências no mercado de câmbio, que chegou a registrar uma desvalorização do real de quase 10%. No fim de novembro, a cotação do dólar atingiu recorde histórico, fechando a R$ 4,24.

As variações de câmbio sofreram reflexos principalmente da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que pressionam as moedas de países emergentes.

O dólar turismo, que é aquele comprado quando alguém faz uma viagem internacional, fechou o dia sendo vendido a R$ 4,18, sem incluir taxas como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Fonte: Agência Brasil