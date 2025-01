General Mills anuncia saída do Paraná com fechamento da última indústria em Paranavaí; município lamenta decisão

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lamentou o anúncio do fechamento da última unidade da General Mills no Paraná, localizada no Distrito de Graciosa. O comunicado foi feito na manhã desta terça-feira (21/1), no gabinete do prefeito, e impacta 220 colaboradores diretos. Segundo a empresa, a decisão faz parte de uma reestruturação estratégica e não está relacionada ao poder público.

“Estamos buscando proximidade com o principal centro de distribuição da empresa, em Extrema, Minas Gerais”, declararam os diretores, que também citaram dificuldades logísticas. As operações da unidade de Paranavaí serão transferidas para Pouso Alegre, em Minas Gerais.

“Fomos pegos de surpresa. O município já havia oferecido todas as condições para que a multinacional pudesse continuar aqui, mas, infelizmente, o custo Brasil está cada vez mais alto, o que dificulta as condições econômicas de vários municípios. A Reforma Tributária ainda é uma incógnita, não sabemos na prática como ficará. Vamos dar todo o amparo na Agência do Trabalhador para realocar todos esses trabalhadores”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli.

O prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, garantiu apoio aos trabalhadores afetados. “É uma notícia muito triste, ainda mais vindo de uma grande empresa, que possuiu compromisso empregatício com muitas pessoas. É uma decisão unilateral e por isso não temos o que fazer, a não ser oportunizar para os 220 funcionários novas oportunidades. Hoje, na Agência do Trabalhador de Paranavaí, existem mais de 600 vagas de empregos e estamos trabalhando para melhorar ainda mais esse número. Esses funcionários não vão ficar desamparados, esse é o meu compromisso”, declarou.

Gehlen informou que já entrou em contato com o Governo do Paraná para discutir alternativas. “Vamos tentar encontrar uma solução, pois aquele espaço é importante para o município, assim como a atividade agrícola dos derivados de mandioca, que emprega muitas pessoas. A economia de Paranavaí precisa e vai continuar pujante”, concluiu.

Encerramento das Atividades no Paraná - Em janeiro de 2023, a General Mills já havia encerrado as atividades na unidade de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, demonstrando a intenção de centralizar operações em Pouso Alegre, Minas Gerais. Apesar dos esforços do Governo do Paraná, a decisão da empresa foi irreversível.

Confira a nota da General Mills sobre o fechamento da indústria de Paranavaí

Para ampliar sua capacidade produtiva, otimizar sua cadeia operacional e oferecer melhor nível de serviço ao varejo brasileiro, a General Mills anuncia reestruturação em parte das suas operações no Brasil. A empresa realizará a transferência das atividades produtivas da unidade de Paranavaí/PR – que tem seu encerramento previsto para março de 2025 - para a sua planta localizada no município de Pouso Alegre/MG.

Todas as transferências e movimentações estão sendo realizadas com profundo respeito aos colaboradores, produtores, parceiros e a comunidade local. A empresa está negociando, com ampla participação sindical, um pacote adicional às verbas rescisórias, além de apoio para recolocação profissional aos colaboradores impactados.

As mudanças são parte de uma estratégia ampla que vem ocorrendo há alguns anos e prevê criar condições para que a empresa possa competir de maneira efetiva e acelerar seu crescimento no Brasil - um dos mercados prioritários para a organização nos próximos anos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí