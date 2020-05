Imóveis ainda são bons investimentos em tempos de crise

Em tempos de crise, alguns setores acabam sofrendo mais as consequências da desaceleração econômica do que outros, o que acaba levantando dúvidas sobre ser ou não uma boa ideia apostar em algum tipo de investimento.

Em meio a tantas incertezas, um dos setores que está tendo fôlego para seguir adiante é o da construção civil, que registrou em 2019 o maior percentual de crescimento em comparação com outros setores da economia brasileira – acumulando 4,4%, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Um ponto favorável apontado pelo engenheiro civil Ricardo Sordi, de Paranavaí, é que as taxas de juros caíram. “A taxa Selic, por exemplo, recentemente foi reduzida a 3,75%, ou seja, a menor já registrada no país”, explica.

Outra justificativa é que, considerando a realidade de Paranavaí e região, os imóveis continuam proporcionando lucros superiores à renda fixa.



“O ganho médio de capital é de 38% em dez meses e 5,5% de rentabilidade anual com aluguel. É mais vantajoso investir em imóveis do que deixar dinheiro parado na poupança com rentabilidade anual de 2,62%”, explica Sordi.

No entanto, quem decide investir em imóveis, que hoje conta com grande diversidade em oferta de crédito, precisa tomar algumas precauções - como se informar primeiro sobre a realidade local, perfil e histórico de obras da empresa contratada, prazos de entrega e potencial de valorização do imóvel em relação à localização.

“Tudo isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis. É importante levar em conta também que os custos podem variar muito. Então pesquisar antes de comprar é de suma importância. Afinal, você tem que investir bem pra ter um bom retorno”, recomenda o engenheiro civil.