Inaugurada a primeira Unidade de Disseminação de Genes da Agroceres Pic, em Paranavaí

O dia 1º de julho de 2022 está marcado na história de Paranavaí. Neste dia, a Agroceres PIC, líder no mercado de genética de suínos, inaugurou sua primeira Unidade de Disseminação de Genes (UDG) no município. A cerimônia de inauguração reuniu empresários, políticos e convidados na sede da UDG.

A unidade tem capacidade para alojar 800 animais reprodutores do topo da pirâmide genética, e potencial para processar 1,2 milhão de doses de sêmen por ano. Entre empregos diretos e indiretos, a expectativa é de que sejam gerados cerca de 50 empregos.

A UDG Paranavaí tem o mesmo perfil construtivo e tecnológico das outras centrais da rede de Genética Líquida da Agroceres PIC, o que significa que ela está alinhada ao que existe de mais inovador na suinocultura global. São 6 mil m² de construção em uma área total de 30 hectares, dos quais 6 hectares são destinados à Área de Reserva Legal e outros 10 hectares para reflorestamento.

O prefeito KIQ disse que este dia será lembrado pelas próximas gerações. “Nós só temos que agradecer a Agroceres Pic por ter confiado em nossa cidade, nossa região e em nosso potencial. Este é um momento muito marcante, pois lá na frente lembraremos do dia em que Paranavaí teve um grande avanço na suinocultura. Ao longo dos anos serão muitos empregos e desenvolvimento, transformando nossa região em referência. Quando olharmos para trás, lembraremos de quão importante foi este dia”, ressaltou.

O diretor superintendente da Agroceres Pic, Alexandre Furtado da Rosa, elencou alguns pontos importantes sobre a suinocultura. “O Paraná conquistou a classificação de zona livre de febre aftosa sem vacinação em 2021, certamente um marco sanitário na história da suinocultura paranaense. Um reflexo do sério engajamento dos produtores, cooperativas e órgãos de controle sanitário estadual. Conquista estratégica em um momento crucial para o setor, somando para retomada economia pós pandemia de Covid-19”, avaliou.

Em seguida, o diretor falou sobre as potencialidades do Paraná. “O Paraná é o segundo maior produtor brasileiro de suínos e no ano passado bateu recordes de abates. Neste ano, a suinocultura paranaense cresceu 9% e a sua ascensão deve continuar. Hoje, é o segundo estado brasileiro que mais exporta proteína suína e se as previsões de crescimento se confirmarem, em breve o Paraná poderá ultrapassar Santa Catarina e ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras de carne suína”, enfatizou.

A UDG Paranavaí é a sexta unidade desse tipo da Agroceres PIC no Brasil, a segunda no Paraná. Trata-se de uma estrutura moderna, que conta com alta tecnologia embarcada e adota as melhores práticas de sustentabilidade, o que demanda mão de obra qualificada. “Acreditamos que o empreendimento vai ajudar a movimentar a economia local, contribuindo com a geração de emprego, renda, e garantindo, em parte, a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região”, afirmou o gerente de produção da Agroceres Pic, Nevton Brun.

A escolha da cidade de Paranavaí para a construção de nosso empreendimento é resultado de muita pesquisa e análise. Além da localização estratégica da cidade, que está em uma região sem tradição na produção de suínos, o que confere um alto grau de isolamento sanitário para nossa unidade, Paranavaí tem uma excelente infraestrutura, com fácil acesso, boas estradas e um ótimo IDH”, complementou Nevton.

Estiveram presentes também o vice-prefeito Pedro Baraldi, os vereadores Leônidas Fávero, Luis Paulo Hurtado, Fernanda Zanatta, Amarildo Costa, Maria Clara Buarque, Zenaide Borges e Delcides Pomin Júnior, secretários municipais, servidores e convidados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí