Matrizeiro Granja Água da Prata é inaugurado e consolida Paranavaí como polo nacional de genética agrícola

Na última sexta-feira (3/10), foi inaugurado o Matrizeiro Granja Água da Prata, um empreendimento que fortalece a posição de Paranavaí como referência nacional na produção de matrizes agrícolas de alta genética. Localizado na zona rural do município, o projeto representa um investimento de aproximadamente R$ 16 milhões e vai abrigar 60 mil galinhas e 7 mil galos, com capacidade para produzir até 12 milhões de ovos férteis por ano.

A estrutura foi idealizada pelos empresários Carlos Maia e Caê Maia, que destacaram a importância da localização estratégica para garantir biossegurança e eficiência produtiva. A área, próxima ao Balneário Cristo Rei, está cercada por mais de 2 mil hectares de mata nativa e 4 mil hectares de cana-de-açúcar, o que proporciona o isolamento necessário para operações desse porte.

Segundo Caê Maia, o empreendimento é composto por dois módulos para produção de ovos férteis e um núcleo de recria. “Estamos inaugurando o primeiro módulo, o CM01. A previsão é iniciar a construção do segundo em 2026 e o núcleo de recria em 2029”, afirmou.

Carlos Maia também destacou que a região oferece condições ideais para o modelo de produção adotado. “Essa localização proporciona segurança sanitária, essencial para a produção de alta genética. É uma área sem gado, sem suínos e sem outros aviários por perto”, disse.

Além da Granja Água da Prata, o município de Paranavaí também abriga a Granja Gênesis, da Agroceres PIC, que é o maior núcleo genético de suínos da América Latina. O matrizeiro foi inaugurado em 2023 e recebeu um investimento de R$ 332 milhões.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí