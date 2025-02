Paranavaí se torna referência no Brasil para matrizes agrícolas

Nos últimos anos, Paranavaí se consolidou nacionalmente como um município ideal para a implantação de matrizes agrícolas de alta genética. A justificativa se baseia em fatores como a localização isolada, que atende às normas de biosseguridade, e a logística favorável.

Na última quinta-feira (20/2), o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, visitou o Matrizeiro Granja Água da Prata, que está em construção. O investimento total será de aproximadamente R$ 14 milhões e a estrutura abrigará 60 mil galinhas e 7 mil galos. As expectativas dos investidores são de que a matriz produza 11 milhões de ovos férteis por ano, gerando um lucro estimado em R$ 12 milhões anuais.

A visita foi acompanhada pelos secretários Tarcísio Barbosa (Agricultura), Renato Dultra (Infraestrutura), Alessandro Cordeiro (Meio Ambiente) e Rafael Cargnin (Fazenda), além de Anderson Oliveira (diretor de Indústria e Comércio) e Igor Mateus Lima e Cauê Harfuch (da Secretaria de Comunicação).

Paranavaí, o melhor lugar para matrizeiros

“É um orgulho saber que nosso município se tornou referência para a produção agrícola. Para nós, que viemos da iniciativa privada, ver de perto esse investimento acontecendo nos dá a certeza de que estamos realizando um bom trabalho em prol do desenvolvimento econômico. Na gestão passada, do Delegado KIQ, a Agroceres instalou aqui o maior núcleo genético de suínos da América Latina, ou seja, são empresários inteligentes do agronegócio que estão escolhendo Paranavaí, e nós continuaremos a dar todo o incentivo necessário”, declarou o prefeito.

Ivan Carlos Zechin, gerente regional de agropecuária da Seara Alimentos para o Paraná e Mato Grosso do Sul, explicou como será a operação do matrizeiro. “Esta propriedade está em uma região com grande capacidade de preservação sanitária. Teremos ovos e pintainhos de altíssima qualidade. Após a produção dos ovos, eles serão destinados ao incubatório, onde serão gerados os pintainhos que, posteriormente, serão transferidos para granjas de produção de frango de corte. O destino final é o abatedouro”, explicou.

Os investidores do matrizeiro, Carlos Maia e Cae Maia, agradeceram a presença do prefeito e o apoio da Prefeitura de Paranavaí.

“Iniciaremos agora com quatro barracões, mas planejamos expandir para 12 em um futuro próximo. Gostaríamos de agradecer o apoio da Prefeitura, que acreditou nos projetos de matrizeiros. Além deste, já existem outras empresas instaladas no município com foco em matrizes. Parabéns aos gestores, Paranavaí só tem a ganhar”, declarou Carlos Maia.

“Esta região de Paranavaí, às margens do Rio Paranapanema, até pouco tempo atrás era voltada apenas para o cultivo de cana-de-açúcar e a pecuária. Nos últimos anos, desenvolveu-se aqui uma característica muito importante de biosseguridade, justamente por conta da vasta mata fechada na região do Cristo Rei. E quando falamos de biosseguridade, destacamos a necessidade de uma área isolada, o que faz desta região uma referência para todo o setor”, complementou Cae Maia.

Área rural de Paranavaí

O município de Paranavaí conta com uma área de 1.202,15 km², sendo 7,03 km² de área urbana e 1.195,12 km² é de área rural.

“Da BR-376 até a beira do Rio Paranapanema, na divisão com São Paulo, são 57 quilômetros. Nosso objetivo é asfaltar todo esse trecho. Até o momento, cerca de 25 quilômetros estão pavimentados. Melhorar ainda mais essa logística será importante para trazer mais investimentos para o município, aumentando o produto de valor agregado”, afirmou o secretário Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí