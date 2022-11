Paranavaí teve mais de 700 novos MEIs em 2022

O município de Paranavaí vem se fortalecendo na economia e já deixou no passado a crise causada pela pandemia de Covid-19. A geração de empregos é destaque com o município na 21ª colocação no ranking estadual em 2022. Muito disso se deve a abertura de novos Microempreendedores Individuais (MEIs), que já passam de 700 somente neste ano.

Atualmente, Paranavaí conta com mais de 7.600 MEIs. Através da Sala do Empreendedor, foram feitos, em 2022, 7.541 atendimentos e disponibilizadas 11.279 soluções.

“Uma das maneiras de trabalharmos com os MEIs é por meio das capacitações. Somente no mês de outubro, fizemos capacitações como a palestra de inovação, oficina de Whatsapp Bussines e Instagram, oficina de fotografia, oficina de vendas e oficina de pós-vendas”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

As capacitações são todas gratuitas para quem é MEI. Quem quiser se inscrever é só ir até a Sala do Empreendedor ou ligar no fone 3423-4516.

“Tudo isso é fomento econômico, pois capacitamos o empresário para o melhor desenvolvimento de sua atividade. Essa é a melhor forma de investirmos para que cada trabalhador consiga melhorar seu faturamento”, completa Carlos.

Para o mês de novembro já estão na programação as seguintes ações:

Curso “Melhores práticas de Cobranças” nos dias 10,17 e 24/11

Encontro de Negócios no dia 22/11

Capacitação em parceria com a Diretoria de Compras e Observatório Social e BLL (Plataforma de Pregão Eletrônico) no dia 30/11

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí