Paranavaí vai abrigar matrizeiro Granja Água da Prata, que prevê investimentos de R$15 milhões

O município de Paranavaí está recebendo o seu primeiro matrizeiro de ovos férteis. A iniciativa é dos produtores rurais Carlos Maia e seu filho Cae Maia, que preveem investimentos de R$15 milhões. Ao todo, o núcleo que está sendo construído terá quatro galpões e deve entregar cerca de 11 milhões de ovos férteis por ano.

O matrizeiro vai gerar 20 empregos diretos para manejo das aves, coleta e transporte dos ovos. A iniciativa é uma parceria de integração entre a família Maia e a JBS/Seara. A obra está em fase de terraplanagem e a previsão de início do alojamento é para fevereiro de 2025.

"Estamos há 8 anos percorrendo na atividade de frango de corte até chegar a esse ponto. Temos 17 barracões de frango com aproximadamente 700 mil aves. Chegar ao ponto de ter o matrizeiro é um grande orgulho. Será um núcleo modelo em termos de tecnologia e manejo, com o que há de melhor e mais moderno atualmente para a atividade", destaca o produtor Carlos Maia.

O matrizeiro vai receber galinhas e galos no núcleo para produzir ovos férteis através de fecundação natural. Os ovos serão encaminhados diariamente para o incubatório em Rolândia, onde os ovos ficarão por 21 dias até que aconteça a eclosão. A partir daí, os pintinhos de 1 dia serão distribuídos para as granjas integradas da JBS no Paraná.

O local para a construção foi uma escolha estratégica. "A Fazenda Água da Prata está numa região com milhares de alqueires com cana e ainda faz divisa com a mata do Cristo Rei, por isso, é uma área que garante a biosseguridade necessária para a atividade", explica Cae Maia.

Outro motivo para a escolha dessa fazenda foi o apoio incondicional que o município de Paranavaí ofereceu aos empresários rurais. "O prefeito KIQ e o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa, abriram as portas do município desde o primeiro contato. A prefeitura disponibilizou máquinas para ajudar na terraplanagem, investiu nas estradas de acesso à fazenda e ajudou a intermediar a construção da rede de energia elétrica através do programa Paraná Trifásico", ressalta Carlos Maia.

“A vinda de mais uma indústria é a prova de que o município trabalha pelo desenvolvimento econômico com ações sólidas. Quando essas ações se revertem em geração de emprego e renda, ainda mais na parte industrial, pois sabemos que os benefícios chegam não apenas para Paranavaí, mas também para região. Esse matrizeiro de frango é uma indústria da JBS e que vem se consolidar no município de Paranavaí como mais uma indústria forte na agropecuária. Esperamos que através dessa indústria, outras empresas da JBS também possam vir para o município”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Na última terça-feira (dia 2), uma comitiva do município esteve no local onde será o matrizeiro. Estiveram o prefeito KIQ, o vice-prefeito Pedro Baraldi, os secretários Carlos Emanuel (Desenvolvimento Econômico), Tarcísio Barbosa (Agricultura), Gilmar Pinheiro (Fazenda), Amauri Niehues (Desenvolvimento Urbano) e Mateus Marique (Infraestrutura).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí