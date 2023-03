150 crianças já começaram a estudar no novo CMEI Rosângela Cassorillo

A Prefeitura de Paranavaí abriu esta semana um novo Centro Municipal de Educação Infantil. O CMEI Professora Rosângela Berto Cassorillo, localizado no Centro da cidade, já está atendendo 150 alunos da faixa etária de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, em período parcial.

“Esta era uma instituição privada que, infelizmente, durante a pandemia não conseguiu manter as atividades e acabou fechando. Nós vimos a oportunidade de aproveitar uma estrutura de creche já instalada aqui, locamos o prédio e assumimos a missão de abrir mais 150 vagas para a Educação Infantil. Quando assumimos a gestão, tínhamos mais de 700 crianças esperando por uma vaga nos Centros Municipais de Educação Infantil. Com um trabalho todo embasado em planejamento e ações coordenadas, já conseguimos acabar com a fila de espera no município”, enfatizou o prefeito KIQ.

O presidente da Câmara de vereadores, Luis Paulo Hurtado, reforçou que “esta semana assistindo ao jornal da manhã, acompanhei uma reportagem sobre várias cidades do Estado do Paraná com grandes filas de espera por vagas em creches. E fiquei muito orgulhoso de ouvir Paranavaí ser citada com ênfase com a cidade que conseguiu zerar essa fila e hoje dá atendimento de qualidade a todas as crianças em idade obrigatória de escolarização e tem uma boa oferta de vagas para as que não estão em idade obrigatória também. A Educação de Paranavaí está de parabéns porque trabalha com seriedade, com compromisso com as famílias e com os alunos”.

Homenagem – “Quando decidimos assumir este desafio e abrir este novo CMEI, logo pensamos em homenagear uma pessoas muito querida que nos deixou há pouco tempo. A professora Rosângela Cassorillo foi um exemplo de dedicação e de amor por ensinar. Ela tinha orgulho de usar seu uniforme, de chegar cedo na escola e de ver o desenvolvimento de cada criança. Ela vibrava com cada conquista. Foi uma professora exemplar, uma diretora de escola exemplar, uma mãe e esposa exemplar, uma amiga exemplar. Para nós é uma honra e uma imensa satisfação poder dar a esse CMEI o nome dela”, frisou a secretária de Educação do município, Adélia Paixão.

A diretora do novo CMEI, Rosivânia Barbosa, também destacou a importante contribuição da professora Rosângela Cassorillo para a Educação de Paranavaí. “Tive o privilégio de conviver e trabalhar com ela e posso dizer que aprendi muito, tanto para a profissão quanto para a vida. Tenho certeza de que todos os dias, quando cada criança entrar por estas portas com um sorriso no rosto, um pedacinho da professora Rosângela estará entrando junto, trazendo alegria e vontade de aprender”, destacou.

O engenheiro Frederico Rossano Cassorillo, filho da professora Rosângela, agradeceu a homenagem emocionado e disse que “quem conheceu minha mãe sabe a alegria que ela teria de ver esse espaço tão bonito, feito especialmente para cuidar das crianças do município”.

Estiveram presentes na solenidade de abertura do novo CMEI, o assessor Fábio Ferreira (representando o deputado federal Tião Medeiros); o vereador Amarildo Geraldo; familiares da professora Rosângela Cassorillo; equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação; pais, alunos e equipe de trabalho do CMEI.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí