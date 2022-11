Pelo menos 600 alunos da rede municipal de Educação participaram do 1º Festival de Bola Queimada Infantil

Muita vibração e energia marcaram os dois dias do 1º Festival de Bola Queimada Infantil realizado pela Secretaria de Educação (Seduc) de Paranavaí. Pelo menos 600 alunos matriculados no 4º, 5º ano e Classes Especiais das 19 escolas municipais, participaram das disputas, que tiveram caráter de integração e não de competição direta. Os jogos aconteceram nesta segunda e terça-feira (dias 7 e 8 de novembro) no Complexo Esportivo do SESC.

“Depois de dois anos bem restritos por conta da pandemia de Covid, as crianças estavam ansiosas para participação de eventos como este. Optamos por realizar um Festival e não os tradicionais jogos escolares para estimular o aprendizado de valores e a integração de alunos de diferentes escolas, oportunizando a socialização, além de desperta o gosto pelo esporte com fins educativos, formativos e competitivos. A Bola Queimada é um pré-desportivo que engloba práticas do voleibol (dimensões e divisão da quadra) e do handebol (o jogar a bola com as mãos)”, explica a supervisora pedagógica da Seduc, Zuleide Dezanet.

O Festival de Bola Queimada Infantil reuniu 38 equipes, duas de cada escola municipal – uma da categoria masculino e outra da categoria feminino. Cada time foi formado por 15 participantes, sendo 12 titulares e 3 reservas. Cada partida teve duração de 15 minutos. Todas as equipes ganharam medalhas e as escolas levaram para casa um troféu de participação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí