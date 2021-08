Abertas as inscrições para curso de técnicas de vendas

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, fechou recentemente um contrato com o Senac para a oferta de 9 cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas que estão à procura de emprego. No total, o município investiu R$ 48 mil para a contratação dos serviços que vão atender pelo menos 150 pessoas que estão desempregadas.

O agendamento para inscrições para o curso de técnicas de vendas já está aberto e pode ser realizado pelo https://www.agendamento.pr.gov.br/age/pages/publico. São 30 vagas disponíveis e carga horária de 15 horas. As aulas serão realizadas do dia 23 a 27 de agosto (segunda a sexta-feira), das 8h30 às 11h30 no auditório da Aciap. Para participar do curso é necessário ter o 9º ano do ensino fundamental completo e pelo menos 16 anos.

Para o agendamento, basta clicar em agendar, selecionar o atendimento Qualificação Profissional, Município Paranavaí, selecionar data e horário disponível e comparecer na Agência do Trabalhador na data e horário agendado, apresentando os documentos pessoais (RG e CPF), histórico escolar e a Carteira de Trabalho.

O conteúdo programático é: o novo perfil do profissional de vendas; tipos, etapas e processos da venda; tipos e perfis de clientes/consumidores; prospecção, conquista e fidelização de clientes; estilos e técnicas de negociação; conhecimento do produto/serviço e seus atributos; pré-venda; como apresentar propostas; abordagem pessoal e telefônica; superação de objeções na venda; fechamento de vendas e avaliações; pós-venda; e venda adicional.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí