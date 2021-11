Abertas inscrições para Processo Seletivo dos cursos técnicos de nível médio no IFPR - Campus Paranavaí Externa

Aas inscrições do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos de nível do IFPR – Campus Paranavaí em 2022 estão abertas até as 22h do dia 03 de janeiro de 2022.

O candidato poderá se inscrever nas modalidades de cursos técnicos integrados ao ensino médio ou subsequente.

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são destinados para candidatos que concluíram o ensino fundamental e cursarão o ensino médio junto com o ensino técnico. Nesta modalidade, são oferecidos os cursos: técnico em mecatrônica, técnico em informática e técnico em agroindústria, todos matutinos e com duração de 04 anos.

O Curso técnico subsequente é destinado a candidatos que concluíram o ensino médio e buscam formação técnica. Nesta modalidade, é ofertado o curso de eletromecânica, noturno e com duração de 02 anos.

O edital com as informações do processo seletivo e o formulário eletrônico para inscrições podem ser acessados na página https://paranavai.ifpr.edu.br/ps2022/.

A seleção de candidatos para ingresso em 2022 será realizada por sorteio público e não haverá cobrança da taxa de inscrição.

Fonte: IFPR - Paranavaí