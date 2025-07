Agência do Trabalhador abre inscrições para cursos gratuitos de Recepcionista e Cuidador de Idoso

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional: Recepcionista e Cuidador de Idoso. As aulas serão presenciais.

Os cursos têm carga horária de 160 horas e são voltados a pessoas interessadas em ingressar ou se aprimorar nessas áreas do mercado de trabalho.

Curso de Recepcionista:

- Modalidade: Presencial e gratuito

- Período: 8 de julho a 7 de outubro

- Aulas: Terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 12h

Curso de Cuidador de Idoso:

- Modalidade: Presencial e gratuito

- Período: 21 de julho a 25 de setembro

- Aulas: De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/drPZ8Hf4eEuNfMj6A

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí