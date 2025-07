Agência do Trabalhador de Paranavaí abre inscrições para curso gratuito de Mecânico de Máquinas Industriais

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Mecânico de Máquinas Industriais, com carga horária total de 160 horas. A formação é voltada para pessoas com ensino médio incompleto.

As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da Agência do Trabalhador entre os dias 28 e 31 de julho, das 8h às 16h, ou até o preenchimento total das vagas disponíveis.

O curso tem início no dia 11 de agosto (segunda-feira) e segue até 16 de outubro, com aulas de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h.

Os interessados devem apresentar cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), além de comprovante de residência, na Agência do Trabalhador de Paranavaí, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - Durante o curso, os alunos terão acesso a uma formação completa, que inclui:

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico: linhas, perspectiva, escalas, cortes, entre outros;

Metrologia: tipos e uso de instrumentos, sistemas de medidas, régua, trena, paquímetro em milímetros e polegadas;

Tecnologia Mecânica: processos de obtenção de metais, tipos de aço, tratamento superficial, ferramentas de corte, polias, correias, lubrificantes e máquinas operatrizes;

Atividades práticas: ajustagem, montagem de rolamentos, selo mecânico, alinhamento, acoplamentos, lubrificação, substituição de elementos de máquinas;

Temas complementares: relações interpessoais, saúde e segurança no trabalho, meio ambiente, ética e cidadania.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí