Agência do Trabalhador oferece curso gratuito de Manutenção de Máquinas Industriais

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Manutenção de Máquinas Industriais.

A capacitação tem carga horária de 160 horas e será realizada exclusivamente aos sábados, das 8h às 17h, no período de 24 de maio a 4 de outubro de 2025.

O curso é ideal para quem deseja ingressar ou se aprimorar na área de manutenção industrial. Entre os conteúdos abordados estão o uso de instrumentos de medição, operações de ajustagem (como furar, serrar, roscar e lubrificar), montagem de rolamentos, alinhamento de máquinas e noções de saúde e segurança no trabalho.

As vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo link:

https://alunos.sesisenaipr.org.br/framehtml/web/app/Edu/PortalProcessoSe...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí