Aluno da escola Noêmia Ribeiro do Amaral gabarita prova e conquista 1º lugar na Maratona de Matemática

100% de acerto. Esse foi o resultado da prova feita pelo Enzo Guedes Arroio, aluno do 5º ano da Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral, durante a 36ª edição da Maratona de Matemática, realizada pela Secretaria de Educação de Paranavaí. Como prêmio, ele ganhou uma bicicleta além de troféu, kit de material escolar e uma camiseta oficial da Maratona. Os dez alunos com as melhores notas na prova também receberam presentes durante a cerimônia de premiação realizada nesta sexta-feira (1º), que contou com a presença do vice-prefeito, Pedro Baraldi.

Este ano, 57 alunos dos 5ºs anos de 19 escolas municipais fizeram a prova externa, realizada no dia 24 de novembro. Cada escola selecionou os três alunos com as melhores médias, que se prepararam intensamente durante todo o ano para o teste que marcou a conclusão do Ensino Fundamental.

“Desde o ano passado a Maratona tem uma nova estruturação, com a realização de uma maratona intraescolar, incluindo todas as turmas do 1º ao 5º ano e Classes Especiais. Nesta etapa intraescolar, a proposta é trabalhar a matemática significativa, aquela que faz sentido para o aluno, sempre usando recursos, argumentação, nada de ‘decorebas’. A Maratona intraescolar aconteceu durante o mês de setembro em todas as 19 escolas do município, com avaliações onde os alunos podiam usar recursos manipuláveis, que rotineiramente usam no dia a dia, e sobretudo estratégias pessoais. Isso proporciona a eles segurança e um sentimento de pertença”, explicou a supervisora pedagógica Sueli Cazula.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, houve uma boa evolução nas médias das notas da Maratona. A nota média dos 57 alunos que participaram em 2022 foi de 7,2. Este ano, a média subiu para 8,3. E os “top 10” elevaram a média para 9,6.

“Nós estamos muito contentes com os resultados deste ano, porque percebemos que aqui em Paranavaí, foi como se nossos alunos não tivessem passado pela pandemia. A evolução nas notas e o bom desempenho nas avaliações, seja em nível municipal, estadual e até nacional, só nos atesta a alta qualidade do serviço que é ofertado para nossas crianças nas escolas e Centros de Educação Infantil. Especificamente sobre a Maratona de Matemática, a cada ano o nível de envolvimento fica maior; prova disso foi a diferença de apenas um décimo entre os 10 primeiros colocados e a nota do 1º lugar ser 10,0”, elogiou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Este ano, a Escola Municipal Hermeto Botelho ganhou destaque durante a Maratona de Matemática. A instituição conquistou o primeiro lugar geral, com a média mais alta alcançada pelos três alunos participantes – 9,5.

Na avaliação do vice-prefeito, Pedro Baraldi, “sempre vimos muitas crianças não gostando e até enfrentando grandes dificuldades com o aprendizado da Matemática. Mas este novo método, da matemática significativa, veio para trazer uma identificação das crianças com tudo que envolve a matéria no seu cotidiano. A Maratona vem com esse objetivo de desmistificar e tirar essa cisma que os estudantes têm pela Matemática, que é uma disciplina tão importante no nosso dia a dia”, comenta a supervisora pedagógica Sueli Cazula.

A Maratona de Matemática já está na sua 36ª edição e tem o objetivo de estimular a capacidade intelectual das crianças através do raciocínio lógico e despertar nos estudantes o interesse e a curiosidade pela matemática.

Confira os dez alunos com as melhores notas na 36ª Maratona de Matemática:

1º lugar – Enzo Guedes Arroio – Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral – Nota 10,0

2º lugar – Eduardo do Prado Eickhoff – Escola Municipal Hermeto Botelho – Nota 9,9

3º lugar – Kauan Felipe Garcia Alves – Escola Municipal Ilda Campano Santini – Nota 9,8

– Elora Campos Pinheiro – Escola Municipal Hermeto Botelho – Nota 9,8

4º lugar – João Ricardo Marchioro Marques – Escola Municipal Edith Ebiner Eckert – Nota 9,7

5º lugar – João Pedro Lopes Ferreira – Escola Municipal Dr. José Vaz de Carvalho – Nota 9,6

6º lugar – Gabriel Vinícius de C. Santos – Escola Municipal Elza Grassiotto Caselli – Nota 9,5

7º lugar – Matheus Felipe dos Santos – Escola Municipal Cecília Meireles – Nota 9,4

8º lugar – Vinícius Furlaneti da Silva – Escola Municipal Jayme Canet – Nota 9,3

9º lugar – Alexandre Mingotti Moraes – Escola Municipal Cecília Meireles – Nota 9,2

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí