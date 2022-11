Aproximadamente mil alunos do 2º ano participam da Avaliação Diagnóstica para a Alfabetização

Começou nesta quinta-feira (24/11) e vai até o dia 29 de novembro, a primeira Avaliação Diagnóstica Externa para a Alfabetização em Paranavaí. Aproximadamente mil alunos dos 2º anos do Ensino Fundamental de todas as 19 escolas municipais vão participar da avaliação que vai traçar um perfil para o acompanhamento do aprendizado.

“Esta é uma avaliação elaborada pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Seduc) com base na necessidade de coletarmos informações significativas sobre a aprendizagem dos alunos em processo de alfabetização da rede municipal de ensino. Os alunos que estão no 2º ano, passaram os dois primeiros anos de alfabetização (Infantil 5 e 1º ano) estudando em casa, por conta da pandemia de Covid-19. Então nós vimos a necessidade de avaliar o nível de aprendizagem agora, para que possamos traçar estratégias assertivas para o próximo ano letivo”, explicou a secretária de Educação do município, Adélia Paixão.

A Avaliação Diagnóstica para a Alfabetização foi elaborada com base na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e no Referencial Curricular do Paraná, abrangendo os componentes curriculares para o Ensino Fundamental I – Língua Portuguesa e Matemática. As provas estão sendo aplicadas pela equipe pedagógica da Seduc, respeitando um cronograma pré-elaborado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí