Aulão gratuito de redação para o ENEM será no dia 29. Inscrições vão até quarta-feira

Se você vai fazer o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e quer aprimorar sua produção textual para a prova, o Centro da Juventude de Paranavaí está preparando uma grande oportunidade para te oferecer. No dia 29 de julho, a partir das 19h, acontecerá um aulão de redação voltada para o ENEM. O aulão é aberto para toda a comunidade e a participação é gratuita. Mas é preciso ficar atento para não perder a oportunidade, já que as inscrições se encerram na próxima quarta-feira, dia 27/7.

O aulão presencial vai abordar três importantes pontos: 1 - O que é o ENEM e sua importância; 2 - Estrutura da redação dissertativa-argumentativa; e 3 - Produção textual posterior, com correção personalizada.

Para garantir uma vaga, basta entrar em contato através do telefone (44) 3902-1099, ou ir até o Centro da Juventude, que fica na Rua Sebastião Felipe Moreira, 355 - Vila Operária, próximo à UBS Celso Konda.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí