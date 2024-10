Cadastro de pretensão de transferência entre instituições de ensino será feito de 4 a 8 de novembro

A Secretaria de Educação de Paranavaí informa que o período para cadastramento de pretensão de transferência entre instituições de ensino do município, será do dia 4 ao dia 8 de novembro. Nesta semana, as instituições receberão os pedidos de transferência, solicitando que o responsável preencha a Ficha de Pretensão de Vaga. As pretensões de transferência são para crianças que vão frequentar do Infantil 4 até o 5º ano em 2025.

A análise das pretensões de transferência será feita nos dias 11 e 12 de novembro. Após a análise, para os alunos que forem contemplados com a vaga para a transferência, a instituição de ensino entrará em contato com os responsáveis para a realizar a matrícula nos dias 13 e 14 de novembro.

Para os alunos que conseguirem a vaga para transferência, o responsável deverá seguir os seguintes procedimentos:

Procurar a instituição de destino desejada e obter a Declaração de Existência de Vaga (dentro do Município);

Após posse da declaração da vaga procurar a instituição de origem e apresentá-la, solicitando a transferência, a Instituição deve entregar a Ficha Individual do Aluno para o responsável e este deve assinar a Declaração de Desistência da Vaga naquela Escola para 2025, e na declaração de desistência do transporte escolar, caso faça uso;