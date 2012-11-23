Cadastro de pretensão de transferência entre instituições de ensino será feito de 10 a 14 de novembro

As famílias que desejam solicitar transferência de estudantes entre instituições da Rede Municipal de Ensino devem ficar atentas ao prazo. O cadastramento das pretensões será realizado de 10 a 14 de novembro, diretamente na instituição onde o responsável pretende matricular o estudante em 2026.

Devem preencher a Ficha de Pretensão de Vaga os responsáveis por alunos que, no próximo ano letivo, estarão matriculados do Infantil 4 ao 5º ano. No momento do preenchimento, é necessário apresentar conta de energia atualizada (original e cópia), com no máximo dois meses de emissão.

“Caso o comprovante de residência não esteja no nome do responsável, deve ser apresentado um comprovante complementar em nome dele, como correspondências de bancos, empresas telefônicas ou lojas”, explicou a chefe do setor de Secretaria Escolar, Aridiane Bonatto Silva Brüning.

A análise das solicitações será feita no dia 17 de novembro. Para os estudantes contemplados, as instituições entrarão em contato para realização da matrícula nos dias 18 e 19 de novembro.

PROCEDIMENTOS PARA QUEM CONSEGUIR VAGA:

1º - Procurar a instituição de destino e solicitar a Declaração de Existência de Vaga (quando a transferência for dentro do município);

2º - Com a declaração, ir até a instituição de origem, solicitar a transferência e retirar a Ficha Individual do Aluno. O responsável também assina a Declaração de Desistência da Vaga para 2026 e, se for o caso, a desistência do transporte escolar;

3º - Retornar à instituição de destino com a documentação para efetivar a matrícula, conforme Instrução nº 01/2025. O atendimento será agendado.

Nos dias 18 e 19 de novembro, as instituições também avisarão os responsáveis dos estudantes que não conseguirem vaga. A partir disso, será possível solicitar inclusão na Lista de Espera para o ano letivo de 2026.

O estudante permanece na escola atual até o último dia de aula de 2025. A transferência passa a valer somente no ano letivo de 2026.

