Carreta do Conhecimento oferece gratuitamente curso básico de Pacote Office em Paranavaí

A Carreta do Conhecimento, uma Unidade Móvel do Sistema Fiep, está em Paranavaí até sexta-feira, dia 21, oferecendo um curso gratuito de Pacote Office Básico para a população. Estão abertas duas turmas para 20 alunos cada, uma no período da tarde (das 13h30 às 17h30) e outra no período da noite (das 19h às 23h). A carga horária total do curso é de 16 horas e as aulas acontecem dentro da Carreta do Conhecimento, que está instalada no Centro de Eventos.

Para participar do curso, os alunos devem ter idade mínima de 16 anos e conhecimento básico de Windows. Os interessados devem fazer a inscrição diretamente na unidade do SENAI de Paranavaí. Basta apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Os alunos menores de 18 anos também precisam apresentar o RG e CPF do responsável legal.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí