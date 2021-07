Centro da Juventude abre inscrições para curso gratuito de Tecnologia da informação com certificado de mais de 300 horas

O Centro da Juventude de Paranavaí fez uma parceria muito bacana com o Governo do Estado do Paraná, a JA Brasil, a Google e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e está recrutando jovens de 18 a 29 anos para participar de um curso gratuito, com certificado de mais de horas 300 na área de Tecnologia da Informação (TI). Além do certificado, há a possibilidade de o participante sair empregado ao final do curso.

Os interessados precisam atender a alguns requisitos mínimos como: ter entre 18 e 29 anos; ter concluído o Ensino Médio em escola pública; não estar trabalhando nem estudando; não possuir Ensino Superior completo; renda per capita de até 1 salário mínimo; morar em Paranavaí; ter tempo e gostar da área de tecnologia.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a equipe do Centro da Juventude através do telefone (44) 3902-1099. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí