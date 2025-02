CMEI Avelino Dal-Prá inicia atividades em Paranavaí na próxima segunda

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Avelino Dal-Prá dará início às atividades na próxima segunda-feira, dia 17. Localizado no Conjunto Luiz Lorenzetti, o CMEI tem capacidade para atender até 180 crianças em período integral. Neste primeiro momento, 120 alunos, com idades entre 6 meses e 4 anos, já estão matriculados.

A secretária de Educação, Wanessa Durante, destacou a satisfação com o início das aulas.

“Estamos felizes em iniciar as aulas nesta segunda-feira. Peço desculpas às famílias pelo atraso, sei que isso gerou um desconforto, mas agora, após as liberações dos alvarás de funcionamento do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e demais órgãos, nossas crianças serão atendidas com segurança e conforto, garantindo bem-estar e qualidade de ensino”, afirmou.

O início das atividades do CMEI Avelino Dal-Prá fortalece a rede municipal de ensino, que agora atende aproximadamente 10 mil alunos.

A nova unidade foi planejada para oferecer um ambiente adequado às diferentes etapas do desenvolvimento infantil, proporcionando às famílias mais segurança e acesso a uma educação de qualidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí