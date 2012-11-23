Com novos investimentos na Educação, Prefeitura entrega seis ônibus para o transporte escolar

A Prefeitura de Paranavaí realizou, nesta sexta-feira (20), no Paço Municipal, a entrega oficial de seis novos veículos para o transporte escolar. São ônibus e micro-ônibus zero quilômetro que vão atender estudantes da rede municipal de ensino.

Os veículos somam investimento de R$ 3.800.040,00, com recursos próprios do município, incluindo complementação da União ao Fundeb (VAAR) e percentual das transferências constitucionais. Com capacidade para cerca de 49 passageiros e equipados com ar-condicionado, os ônibus serão destinados, de forma prioritária, ao atendimento de alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e às linhas com maior número de estudantes.

“Estamos fazendo um investimento importante para garantir mais segurança e conforto aos nossos alunos no dia a dia. Esses veículos chegam para melhorar o atendimento e dar mais qualidade ao transporte escolar”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

“Essa renovação da frota vai ajudar diretamente no atendimento aos estudantes, principalmente nas linhas mais movimentadas e no transporte dos alunos da Apae. É um avanço importante para a nossa rede”, explicou a secretária de Educação, Wanessa Durante.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí