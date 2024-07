Confira o cronograma de férias da rede municipal de ensino de Paranavaí

Nesta semana já tem início o cronograma de férias para os alunos da rede municipal de ensino de Paranavaí. As datas de encerramento do primeiro semestre letivo de 2024 são diferentes para os alunos das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Por isso, é necessário que os pais fiquem atentos ao cronograma.

Na próxima sexta-feira, dia 5 de julho, é o último dia letivo do semestre para os 6.215 alunos das escolas municipais. As férias vão do dia 8 ao dia 24 de julho.

Para as 2.074 crianças que estudam nos CMEIs, o último dia letivo é 12 de julho e as férias vão de 15 a 24 de julho.

Já os alunos do município que ocupam vagas nos CEIs conveniados, seguirão os calendários próprios de cada instituição.

No dia 24, os professores e equipes das instituições terão Capacitação Pedagógica em preparação para a volta às aulas. Todas as turmas, tanto das escolas como dos CMEIs, retornam às salas de aula na mesma data – 25 de julho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí