Confira o cronograma de férias escolares da rede municipal de Paranavaí

Nesta semana já tem início o cronograma de férias para os alunos da rede municipal de ensino de Paranavaí. As datas de encerramento do primeiro semestre letivo de 2023 são diferentes para os alunos das escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados. Por isso, é necessário que os pais fiquem atentos ao cronograma.

Na próxima quinta-feira, dia 6 de julho, é o último dia letivo do semestre para os 6.107 alunos das escolas municipais. As férias vão do dia 7 ao dia 25 de julho.

Para as 2.037 crianças que estudam nos CMEIs, o último dia letivo é 16 de julho e as férias vão de 17 a 25 de julho.

Já os 1.264 alunos do município que ocupam vagas nos CEIs conveniados, terão aulas até o dia 11 de julho e depois saem de férias, do dia 12 ao dia 25 de julho.

No dia 25, os professores e equipes das instituições terão Capacitação Pedagógica em preparação para a volta às aulas. Todas as turmas retornam as salas de aula na mesma data – 26 de julho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí