Confira as vagas abertas para cursos de artes na Casa da Cultura

A Fundação Cultural de Paranavaí está com vagas remanescentes abertas para cursos de artes que acontecem na Casa da Cultura. No total são 146 vagas abertas distribuídas entre os cursos de violino, teatro, pintura em tela, sopros de metais e madeira, Educação Musical, guitarra, contrabaixo, viola caipira, Dança Popular (jazz), ballet, Audiovisual, e bateria e percussão. Para ter mais informações e se inscrever em um dos cursos, basta fazer contato por um dos telefones: (44) 3422-5018 ou (44) 99124-1226 (com whatsapp).

Confira as informações sobre os cursos:

Bateria e Percussão

Período: manhã

Vagas: até 4 vagas

Dia da semana do curso: terça-feira

Idade: 8 a 15 anos

Audiovisual

Período: manhã e tarde

Vagas: até 7 vagas

Dia da semana do curso: segunda-feira

Idade: a partir de 8 anos

Ballet

Período: manhã e tarde

Vagas: até 23 vagas

Dia da semana do curso: sexta-feira

Idade: a partir de 8 anos

Dança Popular

Período: manhã e tarde

Vagas: até 20 vagas

Dia da semana do curso: quinta-feira

Idade: a partir de 8 anos

Viola Caipira

Período: tarde

Vagas: até 3 vagas

Dia da semana do curso: quarta-feira

Idade: a partir de 12 anos

Contrabaixo

Período: manhã, tarde e noite

Vagas: até 18 vagas

Dia da semana do curso: quinta-feira

Idade: a partir de 8 anos

Guitarra

Período: manhã e tarde

Vagas: até 15 vagas

Dia da semana do curso: quarta-feira

Idade: a partir de 8 anos

Educação Musical

Período: manhã

Vagas: até 6 vagas

Dia da semana do curso: terça-feira

Idade: de 5 a 7 anos

Violino

Período: manhã e tarde

Vagas: até 17 vagas

Dia da semana do curso: quinta-feira

Idade: a partir de 8 anos

Teatro

Período: manhã

Vagas: até 8 vagas

Dia da semana do curso: quinta-feira

Idade: de 8 a 15 anos

Pintura em Tela

Período: manhã

Vagas: até 14 vagas

Dia da semana do curso: quarta-feira

Idade: a partir de 8 anos

Sopros de Metais e Madeira

Período: manhã e tarde

Vagas: até 11 vagas

Dia da semana do curso: segunda-feira

Idade: a partir de 8 anos

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí