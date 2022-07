Curso de cabeleireiro assistente tem inscrições abertas em Paranavaí

Com o intuito de fortalecer ainda mais o desenvolvimento econômico, principalmente no que concerne o estímulo a geração de emprego e renda, está à disposição da população de Paranavaí mais um curso de qualificação de forma gratuita. Desta vez, o curso é para quem se interessa em ser cabeleireiro assistente.

Com 10 vagas, o curso de qualificação profissional de cabeleireiro assistente tem como objetivo auxiliar na realização de procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Este profissional organiza o ambiente de trabalho, realiza procedimentos de higienização, hidratação e penteados.

A carga horária do curso é de 230 horas e será realizado entre o dia 16 de agosto e 30 de novembro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h. Os pré-requisitos para inscrição são: ter 16 anos e 5° ano ensino fundamental. O conteúdo programático do curso é: organizar o ambiente e os processos de trabalho do cabeleireiro; Higienizar e modelar os cabelos; Hidratar e reconstruir os fios de cabelo; e Auxiliar nos procedimentos de alteração da estrutura e coloração dos fios de cabelo.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador para preencher a ficha de inscrição. A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. Para esclarecimentos de dúvidas, os interessados também podem ligar no 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí