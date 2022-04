O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, ofertou recentemente mais um curso de qualificação profissional à população. Nos últimos dias, o curso de eletricidade predial básica foi concluído e formou 10 novos profissionais.

Os alunos qualificados no curso aprenderam sobre: Fundamentos da eletricidade; Instrumentos de medidas elétricas; Circuitos elétricos; Fundamentos da eletrodinâmica, eletrostática e indução magnética; Projetos de instalação elétrica predial; Memorial descritivo; Materiais e componentes; Emendas; Eletrodutos; Dispositivos de proteção; Dispositivos de manobra; Aterramento; Ferramentas e equipamentos; Procedimentos técnicos de instalação e Segurança do Trabalho.



Curso de eletricidade predial básica qualifica 10 profissionais





“Ficamos felizes por conseguir impactar a vida das pessoas com a oferta de cursos de qualificação. Temos certeza que após a realização do curso novas oportunidades podem surgir, seja com uma vaga de emprego ou com a abertura do próprio negócio”, disse a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Kumastu.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí