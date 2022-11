Curso de instalação de geradores de energia solar fotovoltaicos tem inscrições abertas em Paranavaí

O município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, está ofertando mais um curso de qualificação gratuito para pessoas que estão a procura de emprego. Desta vez, o curso disponibilizado é o de instalação de geradores de energia soltar fotovoltaicos.

As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, de 16 a 19 de novembro das 19h às 22h e no dia 20 (sábado), das 9h às 17h30. O curso possui carga horária de 16 horas e terá no máximo 16 participantes. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental completo e experiência profissional como eletricista.

Conteúdos que serão trabalhados no curso: Introdução à energia solar fotovoltaica e o mercado no Brasil e no mundo; Funcionamento dos sistemas fotovoltaicos; Tributos e benefícios fiscais do gerador de energia solar; Componentes; Painéis fotovoltaicos e suas características; Baterias e inversores; Ligações em série e paralelo; Diferenças entre os sistemas Off Grid e Sistemas Grid-Tie; Resolução normativa 482/2012 da ANEEL e normativa NTC 905200 da concessionária local; Infraestrutura para a instalação do sistema; Configuração de sistemas em 12, 24 e 48 Vcc; Montagem e instalação dos quadros CC; Instalação dos inversores; Montagem de estruturas metálicas; Estruturas de fixação dos painéis fotovoltaicos; Instalação dos painéis, cabeamento, conectores e terminais; Detalhes de manutenção e operação; e Configurações do inversor.

Para se inscrever, basta comparecer com os documentos pessoais na Agência do Trabalhador de Paranavaí que fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí