Curso gratuito de Cuidador de Idosos está com inscrições abertas em Paranavaí

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Governo do Estado do Paraná e o SENAC, está oferecendo um curso gratuito de Cuidador de Idosos. A iniciativa tem o objetivo de capacitar profissionais para atuar na assistência a idosos, desenvolvendo competências essenciais para a área.

Detalhes do Curso

- Carga horária: 160 horas

- Período: 10 de março a 20 de maio de 2025

- Horário: Das 8h às 12h

- Local: SENAC Paranavaí

- Frequência: Quatro encontros semanais (segundas, terças, quartas e quintas-feiras)

- Duração: Aproximadamente 2 meses e meio

O curso representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no setor da saúde e do cuidado, garantindo uma formação qualificada e reconhecida.

Os interessados devem se inscrever online por meio do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7eVmziol7BMs1H5WYudoXhvb1hzp...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí