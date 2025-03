Curso gratuito de Técnico em Automação Industrial está com inscrições abertas em Paranavaí

A Agência do Trabalhador foi contemplada pelo SENAI com um Curso Técnico em Automação Industrial totalmente gratuito. A oportunidade é ideal para quem quer se qualificar e garantir uma vaga no mercado de trabalho em um setor em constante crescimento.

As inscrições acontecem de 24 a 27 de março, das 8h às 15h, diretamente na Agência do Trabalhador. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo ou estar cursando.

O curso terá início em 31 de março de 2025 e contará com aulas presenciais todas as quintas-feiras, das 19h às 23h, com duração total de 2 anos.

O que você vai aprender? - O Curso Técnico em Automação Industrial forma profissionais capacitados para atuar no desenvolvimento, instalação, manutenção e aprimoramento de sistemas automatizados em diversos ambientes industriais. Os alunos aprenderão a lidar com equipamentos robotizados, sistemas elétricos, medições, testes e calibrações, preparando-se para trabalhar com alta tecnologia e inovação.

Mercado de Trabalho - Os técnicos formados em Automação Industrial têm um vasto campo de atuação, podendo trabalhar em:

- Indústrias automatizadas (químicas, petroquímicas, metalomecânicas, automobilísticas, plásticos, entre outras);

- Empresas de manutenção e reparos industriais;

- Fabricantes de máquinas e equipamentos robotizados;

- Empresas integradoras de sistemas de automação;

- Grupos de pesquisa e desenvolvimento de sistemas elétricos e automação;

- Laboratórios de controle de qualidade.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí