Duas formações técnicas gratuitas estão com vagas abertas em Paranavaí

A Agência do Trabalhador, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para dois cursos técnicos gratuitos em Paranavaí. As vagas são para Técnico em Informática e Técnico em Segurança no Trabalho, com início das aulas previsto para o dia 30 de março. As inscrições são totalmente online.

Os cursos terão duração de dois anos e serão voltados à formação profissional com foco no mercado de trabalho. As matrículas já estão abertas e podem ser feitas pelo link:

https://www.sistemafiep.org.br/gratuidade/cursostecnicos/

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - No curso Técnico em Informática, os alunos vão aprender a instalar, configurar e fazer manutenção de computadores, além de desenvolver aplicações conectadas a banco de dados e web. A formação prepara para atuação em diferentes áreas, como suporte técnico, manutenção e desenvolvimento de sistemas.

De acordo com o Senai, após a conquista do diploma técnico o aluno estará preparado para atuar com instalação de sistemas operacionais, aplicativos e periféricos, além de desenvolver soluções para desktop integradas a banco de dados e web.

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO - Já o curso Técnico em Segurança no Trabalho terá conteúdos voltados à prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente profissional. Entre os temas abordados estão comunicação, higiene ocupacional, rotinas de segurança, gestão de pessoas, auditorias e monitoramento de programas de saúde e segurança.

Durante o curso, o aluno terá contato com práticas e conteúdos voltados à organização e execução de ações que garantam ambientes de trabalho mais seguros.

As vagas são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo para garantir participação no processo seletivo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí