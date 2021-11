Educação de Paranavaí é premiada com Troféu Projeto de Excelência na 9ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná

O projeto com o título “Aprofundamento Pedagógico: capacitar para amparar, crescer e emancipar”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, recebeu o Troféu Projeto de Excelência do Prêmio Gestor Público do Paraná (PGP-PR) de 2021. A premiação foi anunciada na noite desta quarta-feira (24/11) durante um Sessão Solene na Câmara Municipal de Curitiba, com a participação virtual dos prefeitos e secretários municipais.

O projeto foi implantado em 2019 nas escolas municipais. Das 170 iniciativas inscritas na 9ª edição do PGP-PR, o projeto educacional de Paranavaí ficou entre os 45 premiados na fase de seleção da Comissão Julgadora e, por fim, entre os 13 que receberam o Troféu Projeto de Excelência.

“Para nós é uma honra receber esta premiação. É o reconhecimento de um trabalho feito a muitas mãos, com a máxima dedicação, com responsabilidade e com o compromisso de oferecer uma Educação de qualidade às nossas crianças. Nossos projetos premiados nesta e em outras edições do Prêmio Gestor Público Paraná estão servindo de referência para muitos outros municípios do Paraná e também de outras partes do Brasil. O resultado é reflexo de uma gestão com olhar sensível à importância da Educação para a formação integral de cada cidadão”, comemorou a secretária de Educação de Paranavaí, Adélia Paixão.

Este é o terceiro ano consecutivo em que um projeto da Educação de Paranavaí é premiado no PGP-PR. Em 2019, o projeto de reconhecimento facial nas escolas venceu a categoria Tecnologia, Segurança e Ambiente Escolar: Relações Indissociáveis do PGP-PR. E no ano passado, em 2020, o projeto de Práticas Restaurativas também recebeu o Prêmio Gestor Público Paraná.

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) e tem como objetivo valorizar os projetos de administração pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade.

Aprofundamento Pedagógico – “É indiscutível que a educação é essencial para o ser humano ter orientação e contribuição com o mundo, conhecendo e transformando a sociedade. A escola é o lugar privilegiado da formação humana. Uma educação transformadora se baseia no rompimento das fronteiras do conhecimento, o que nada mais é do que aproximar a educação da vida real. Por exemplo, o estímulo à leitura é uma habilidade indispensável para apreensão da Língua Portuguesa, mas também é o que determina a análise correta de um enunciado de Matemática. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. E foi pensando na emancipação legítima dos alunos, que em 2019 instituímos o Programa de Aprofundamento Pedagógico nas escolas do município. O objetivo foi de alargar as competências de cada aluno através da suplementação dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática a grupos afins, buscando a progressão da qualidade de ensino e, consequentemente, atenuando as discrepâncias sociais”, explicou Adélia.

A implantação do Programa de Aprofundamento Pedagógico considerou que o Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. “É nesta faixa etária a criança precisa aprender a sistematizar as informações para transformá-las em conhecimento. Por isso, o projeto conduz ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de indagar, argumentar, e interagir com diversas produções. A ideia é desconstruir aquele estigma do ‘Reforço Escolar’, mas ajudar os alunos a elevar seu nível de conhecimento, desenvolvendo suas potencialidades individuais”, frisou.

Ainda segundo a secretária de Educação, com a implantação do Projeto de Aprofundamento Pedagógico nas escolas da rede municipal, já foi possível evidenciar um avanço significativo nas competências dos alunos, o que contribuiu, inclusive, para melhorar a média do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Atualmente, o Programa de Aprofundamento Pedagógico é desenvolvido nas 19 escolas municipais e envolve 25 professores efetivos. O projeto beneficia diretamente um total de 2.064 alunos matriculados no 4º e 5º ano da Rede Pública Municipal de Educação, e conta com investimento mensal de R$ 47.250,00. O valor se refere à remuneração dos professores responsáveis pelo componente suplementar de Língua Portuguesa e Matemática.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí