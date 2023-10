Educadores de Paranavaí são premiados por projetos pedagógicos inovadores

“Começo meu discurso com uma frase de Malala: ‘Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo’. Esta é a mais pura verdade. Todos os dias em suas salas de aula vocês mudam a vida de cada criança. Vocês mudam a expectativa de vida dessa criança e da sua família para melhor. A nossa missão de professores é essa – mudar e mudar vidas todos os dias. Hoje é um dia de festa e de reconhecimento pelo grande trabalho realizado pela rede municipal junto aos 9.435 alunos matriculados. É dia também de coroar os projetos inscritos e classificados no Prêmio Educador Inovador 2023. Foram excelentes projetos inscritos, que demonstram qualidade ao ensinar e envolver os nossos alunos. Só temos a agradecer a participação de todos e parabenizar em especial pelo Dia do Professor”, discursou a secretária de Educação, Adélia Paixão, no último sábado (21/10), durante a cerimônia de entrega do prêmio Educador Inovador - Compromisso com a Educação 2023.

Na edição 2023 do Prêmio, foram inscritos 125 projetos em sete categorias: Educação Infantil - 0 a 3 anos; Educação Infantil - 4 a 5 anos; Ensino Fundamental I - 1º e 2º ano; Ensino Fundamental I – 3º, 4º e 5º ano; Educação Especial e EJA (Educação de Jovens e Adultos); Educação Física; e Categoria Instituição de Ensino. Durante o jantar especial em comemoração ao Dia do Professor, foram anunciados os educadores vencedores de cada categoria, que levaram para casa um notebook como prêmio.

A Escola Municipal Rotary Arenito também foi premiada com troféu e kit educacional por ter o maior número de projetos inscritos concorrendo ao Prêmio. Foram 14 projetos inscritos da escola.

Para o vice-prefeito Pedro Baraldi, que participou da entrega da premiação, a profissão do professor precisa ser muito valorizada. “Nós falamos tanto que queremos um mundo melhor, um país melhor, uma cidade melhor. E só tem um jeito de melhorar: através da Educação. Por isso precisamos acreditar na força do professor. Educar requer muita generosidade para dar um pouco de si para cada criança e ser capaz de receber de volta a experiência que cada aluno tem para passar. Nós confiamos no trabalho de cada profissional, de cada professor, que fazem uma Educação de qualidade e humanizada em Paranavaí”, elogiou.

O vereador José Galvão e o assessor Fábio Ferreira, representando o deputado federal Tião Medeiros, também participaram da entrega da premiação.

Conheça os projetos vencedores do Prêmio Educador Inovador - Compromisso com a Educação 2023:

Categoria Educação Infantil - 0 a 3 anos

* Assim como as flores, as pessoas tem cores

Educadora Solange dos Santos Serafim

(CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira)

Categoria Educação Infantil - 4 a 5 anos

* Pequenos Viajantes de OZ: medos, esperteza e coragem

Educadora Bruna Freire de Andrade

(CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira)

Categoria Ensino Fundamental I - 1º e 2º ano

* Ler e escrever é um presente!

Professora Aline Pereira Lima de Abreu

(Escola Municipal Getúlio Vargas)

Categoria Ensino Fundamental I - 3º, 4º e 5º ano

* Contando um conto, conta-se melhor

Professora Adriana dos Santos Lima Moreura

(Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto)

Categoria Educação Especial e EJA

* Práticas psicopedagógicas na Educação Especial

Professora Luceane Coluti

(Escola Municipal Santos Dumont)

Categoria Educação Física

* Rebola: ressignificando a dança no ambiente escolar

Professora Rebeca Caroline dos Santos

(Escola Municipal Clemente Niehues)

* Da pista para a Vida – o atletismo como instrumento pedagógico no contexto escolar

Professor Márcio Fernando da Silva

(Escola Municipal Jayme Canet)

Categoria Instituição de Ensino

* Doce Leitura

Diretora Maria Aparecida Piassa

(Escola Municipal Clemente Niehues)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí