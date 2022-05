Em um ano, mais de 350 pessoas foram qualificadas para o mercado através de cursos ofertados pela Agência do Trabalhador

Em tempos de pandemia, muita gente precisou se reinventar e aperfeiçoar seus conhecimentos para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Um levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Paranavaí mostra que, em pouco mais de um ano, mais de 350 pessoas foram qualificadas em áreas específicas de atuação através dos cursos gratuitos de capacitação ofertados pela Agência do Trabalhador.

“Só no primeiro semestre de 2021, conseguimos ofertar 10 cursos de aperfeiçoamento profissional em diversas áreas. Um total de 194 pessoas foram qualificadas para o mercado de trabalho neste período. Já no segundo semestre de 2021 e agora no início de 2022, já foram 163 pessoas qualificadas nos 12 cursos oferecidos por intermédio da Agência do Trabalhador”, explica a coordenadora da Agência do Trabalhador de Paranavaí, Elen Della Pria Kumatsu.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Carlos Emanuel Rodrigues, “estamos vivenciando um bom momento de retomada econômica em nossa cidade, depois de passado o período mais crítico da pandemia. É hora de o trabalhador estar preparado para conquistar um espaço. Por isso, sempre incentivamos que os trabalhadores participem dos cursos oferecidos. Além de serem gratuitos, eles ajudam a pessoa a se especializar na área que deseja atuar e ter mais visibilidade e chances de se inserir no mercado de trabalho”, avalia.

Veja os cursos ofertados através da Agência do Trabalhador e quantas pessoas foram qualificadas:

1º semestre de 2021

* COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO - 28 alunos qualificados

* QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE - 18 alunos qualificados

* ATENDIMENTO COM QUALIDADE E VENDAS - 25 alunos qualificados

* PREPARO DE MASSAS - 15 alunos qualificados

* PREPARO DE PIZZA - 19 alunos qualificados

* PREPARO DE PÃES E BOLACHAS - 20 alunos qualificados

* PREPARO E DECORAÇÃO DE BOLOS - 19 alunos qualificados

* BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS - 15 alunos qualificados

* SALGADOS PARA CONFEITARIA - 15 alunos qualificados

* EMPREGABILIDADE E O MERCADO DE TRABALHO - 20 alunos qualificados

Total: 194 pessoas capacitadas

2º semestre de 2021 e início de 2022

* CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREPARO E DECORAÇÃO DE BOLOS - 15 alunos qualificados

* CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREPARO DE TORTAS DOCES E SALGADAS - 15 alunos qualificados

* CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE HAMBÚRGUER GOURMET - 13 alunos qualificados

* CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE BÁSICO EM MANICURE E PEDICURE - 12 alunos qualificados

* MODELAGEM E HENNA PARA SOBRANCELHAS - 15 alunos qualificados

* CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ALONGAMENTO DE CÍLIOS - 13 alunos qualificados

* TÉCNICAS DE VENDAS - 21 alunos qualificados

* CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE SALGADOS PARA CONFEITARIA - 14 alunos qualificados

* CURSO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS - 06 alunos qualificados

* CURSO DE ELETRICIDADE PREDIAL BÁSICA - 10 alunos qualificados

* CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE - 15 alunos qualificados

* CURSO DE PREPARO DE PIZZA - 14 alunos qualificados

Total: 163 pessoas capacitadas

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí