Escolas municipais de Paranavaí recebem kits de tecnologia com investimento superior a R$ 1 milhão

As escolas da rede municipal de ensino de Paranavaí receberam, nesta quinta-feira (04/12), novos kits de tecnologia destinados a fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. O investimento, no valor de R$ 1.026.101,13, foi viabilizado pelo Governo do Estado, por meio de emenda do Deputado Estadual Dr. Leônidas Fávero Neto.

Foram contempladas as seguintes escolas: E.M. Professora Noêmia Ribeiro do Amaral, E.M. Santos Dumont, E.M. Rotary Arenito Professor Pedro Real, E.M. Neusa Pereira Braga, E.M. Professora Maria Schuroff Back, E.M. Jayme Canet, E.M. Ilda Campano Santini, E.M. Hermeto Botelho, E.M. Getúlio Vargas, E.M. Professora Elza Grassiotto Caselli, E.M. Dr. José Vaz de Carvalho, E.M. Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto, E.M. Dácia Figueiredo Fortes, E.M. Cecília Meireles, E.M. Ayrton Senna da Silva e E.M. Santa Terezinha.

Cada kit entregue é composto por um Chromebook, um fone de ouvido, um carrinho de recarga e um roteador wi-fi, equipamentos que serão utilizados pelas unidades escolares para ampliar a conectividade, apoiar metodologias inovadoras e modernizar o ambiente pedagógico.

As diretoras das instituições estiveram no gabinete do prefeito Mauricio Gehlen, onde receberam oficialmente os equipamentos. Também participaram do ato os vereadores professor Utrila e professora Cida Gonçalves.

O prefeito destacou o compromisso da gestão com a modernização da rede municipal. “Estamos rumo para uma educação mais conectada, moderna e preparada para os desafios do futuro. Esse investimento em tecnologia garante que nossos professores e alunos tenham acesso a ferramentas adequadas e que nossas escolas estejam cada vez mais equipadas para melhorar o aprendizado”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, reforçou a importância dos novos recursos para o trabalho pedagógico. “Os Chromebooks e os equipamentos ampliam as possibilidades em sala de aula. A tecnologia passa a ser uma aliada ainda mais forte para tornar o ensino mais dinâmico e eficiente”, destacou.

O deputado estadual Dr. Leônidas pontuou a relevância do investimento para o desenvolvimento educacional do município. “Investir em tecnologia é investir no futuro das nossas crianças. É gratificante contribuir para que Paranavaí avance em qualidade educacional”, declarou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí