Escolas municipais de Paranavaí recebem kits tecnológicos com Chromebooks e pontos de wi-fi

As escolas municipais de Paranavaí receberam kits tecnológicos que serão utilizados no dia a dia das atividades pedagógicas. Ao todo, 18 unidades da rede municipal de ensino receberam Chromebooks e pontos de wi-fi para uso em sala de aula.

“Esses equipamentos vão contribuir diretamente com o trabalho desenvolvido nas escolas, expandindo as possibilidades de ensino e aprendizagem com o uso da tecnologia”, declarou a secretária municipal de Educação de Paranavaí, Wanessa Durante.

“É um investimento importante para as escolas municipais, que passam a contar com mais recursos tecnológicos para apoiar o trabalho em sala de aula e acompanhar o avanço do ensino”, declarou o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi, durante a solenidade de entrega dos kits.

Os equipamentos foram indicados por dois deputados estaduais, sendo 17 escolas contempladas por meio de indicação de Leônidas Fávero e uma escola por indicação de Luís Corti.

Foram atendidas as seguintes escolas municipais: Noemia Ribeiro do Amaral; Santos Dumont; Rotary Arenito; Pedro Real; Neusa Pereira Braga; Maria Schueroff Back; Jayme Canet; Ilda Campano Santini; Hermeto Botelho; Getúlio Vargas; Elza Grassiotto Caselli; José Vaz de Carvalho; Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto; Dácia Figueiredo Fortes; Cecília Meireles; Ayrton Senna da Silva; Santa Teresinha; e Edith Ebiner Eckert.

A entrega foi viabilizada pelo Governo do Estado, que destinou 1.440 Chromebooks e 48 pontos de wi-fi para escolas municipais de toda a região Noroeste, por meio do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Paranavaí.

“Os kits vão permitir aumentar o uso da tecnologia no ambiente escolar, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas nas escolas municipais da região”, explicou a chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, professora mestre Adélia Paixão.

Também participaram da solenidade de entrega dos equipamentos os vereadores de Paranavaí Mauricio Miranda, Roberto Marrique, Rauny Aguiar e Maria Clara, além das diretoras das escolas municipais beneficiadas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí