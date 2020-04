Criado em 2005, o Programa CreaJr-PR segue o objetivo de aproximar os estudantes das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências do Sistema Profissional Confea/Crea-PR (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia/Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná). A iniciativa viabiliza o conhecimento sobre o órgão regulador da futura profissão, sua estrutura e organização e incentiva os futuros profissionais à prática do exercício profissional ético e responsável.

No Paraná, os membros dirigentes dividem-se em oito Comissões Acadêmicas Regionais (CARs), conforme as oito Regionais Administrativas do Crea-PR. Na comissão da Regional Maringá, que compreende o noroeste do Estado, o coordenador é Gabriel Sousa Prates, acadêmico do oitavo período do curso de Engenharia Civil da Unipar – Universidade Paranaense, localizada no município de Umuarama.

Prates assumiu a coordenadoria regional no início de 2020 e conta que o principal desafio dos dirigentes atuais é incentivar os acadêmicos a participarem do programa. “Queremos incentivar os estudantes a conhecer o CreaJr-PR e o funcionamento do Sistema Confea/Crea. Procuramos nos aproximar dos futuros profissionais, para saber o que eles almejam e o que o Conselho estabelece para as profissões. Assim, a participação no programa ajuda a entender que o Crea-PR fiscaliza o exercício das Engenharias, Agronomia e Geociências”, justifica.

Atualmente, são 6 mil membros cadastrados no CreaJr-PR. Os eventos do programa geram horas complementares, importantes para os acadêmicos. Também há o memorial de experiências para emissão de registro de atividade técnico-acadêmica (RTA); e o banco de estágios, disponibilizado na área restrita do programa, para cadastro do currículo do estudante que será visualizado pelas empresas registradas no Crea-PR, entre outros benefícios. Na região Noroeste são sete instituições de ensino inscritas no programa, sendo elas em Maringá (4), Paranavaí (1), Cianorte (1) e Umuarama (1).

Para o professor Julio Cesar Tocacelli Colella, coordenador do curso de Engenharia Agronômica da UniFatecie, de Paranavaí, a principal importância do CreaJr-PR é mostrar aos alunos do terceiro ao quinto ano de Engenharia Agronômica o que o Crea-PR pode fazer por eles. “É o contato dos discentes antes da chegada ao mercado de trabalho. Um meio eficaz para debater a importância da formação e os tornar profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável do país, mostrando a importância da sua participação nas entidades de classe como futuros profissionais”, reforça.

Colella também ressalta outro ponto crucial do programa, que é criar novas e engajadas lideranças para o futuro do Sistema Confea/Crea. “O CreaJr-PR encontrava-se paralisado e como o curso de Engenharia Agronômica está formando sua primeira turma agora em 2020, não tínhamos tanto contato. Mas sabíamos da existência sem saber como iniciar o engajamento, que neste ano soou forte, fazendo com que os alunos se mobilizassem para a escolha dos seus representantes no programa”, lembra.

O programa

O CreaJr-PR é aberto a todas as instituições de ensino paranaenses, tanto as de nível superior quanto as de nível tecnológico. Todos os estudantes de cursos relacionados ao Sistema Confea/Crea de instituições de ensino paranaenses, devidamente matriculados, podem participar, gratuitamente.

Benefícios

Após cadastrar-se no CreaJr-PR, o estudante tem acesso a:

- impressão online da carteira de membro do CreaJr-PR, aceita em algumas entidades de classe para conceder descontos em cursos que promovem;

- banco de estágios – constam as vagas de estágio ofertadas pelas empresas registradas no Crea-PR; espaço para cadastrar o currículo do estudante e que as empresas poderão visualizar; e também as vagas de estágio do CIEE;

- memorial de experiências – para emissão de RTAs;

- publicação de artigos e trabalhos na Biblioteca Virtual do Crea-PR;

- participação em reuniões e eventos do Crea-PR (sendo membro dirigente do programa); entre outros.

Como participar

Os interessados podem acessar o Blog do CreaJr-PR (https://creajrpr.wordpress.com/) ou entrar em contato com Gabriel Sousa Prates, coordenador regional do programa no noroeste do Estado (telefone 44 99828-8402). Outros canais de comunicação são as páginas sociais do programa: facebook.com/creajrpr e @creajrpr.

Fonte: Assessoria de Imprensa - CREA-PR