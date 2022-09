Estudantes participam da aula inaugural do cursinho pré-vestibular gratuito oferecido pelo município

Setenta e nove jovens, alunos de escolas públicas de Paranavaí, participaram nesta segunda-feira (19/9) da aula inaugural do cursinho pré-vestibular gratuito, oferecido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Unespar (Universidade Estadual do Paraná). Os alunos vão ter um intensivão preparatório, com aulas voltadas à resolução de questões de vestibular. As aulas vão até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, no campus da Unespar.

“A oferta do cursinho pré-vestibular gratuito é um projeto que está já há alguns anos sendo pensado e preparado pela administração municipal. A ideia de um cursinho preparatório gratuito vem para aumentar as chances dos alunos das escolas públicas de estarem bem preparados para pleitear uma vaga no curso universitário que desejam. O município está investindo recursos próprios para tornar esse projeto em realidade. Esta é uma oportunidade ímpar para os jovens que estão cursando o último ano do Ensino Médico ou Técnico nas escolas públicas de Paranavaí”, avaliou o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Para a secretária de Educação do município, Adélia Paixão, “é muito importante para nós garantir que os alunos da rede pública tenham as mesmas chances que outros alunos com condições para pagar um cursinho particular. Aqui no intensivão, os alunos terão aulas e apoio na resolução de exercícios específicos para vestibular, em todas as disciplinas: Português (literatura, gramática e redação), Matemática, Geografia, História, Biologia, Química, Física e também Educação Física, que agora terá questões direcionadas no vestibular na Unespar, por exemplo. As aulas serão todas realizadas no ambiente da Universidade e, para facilitar o acesso, o município está fazendo o transporte dos alunos, a partir de sua escola de origem. Nossa intenção é de aumentar o número de turmas e horários das aulas em diferentes períodos para o próximo ano”, destacou.

A vereadora Fernanda Zanatta; a professora Oriana Kulevicz (representante do Núcleo Regional de Educação; e o vice-diretor da Unespar – campus de Paranavaí, professor Elias de Souza Júnior, também compartilhar suas experiências educacionais e incentivaram os estudantes a se dedicar na jornada rumo à universidade. O professor Ricardo Tadeu Caires deu as boas-vindas aos alunos e explicou sobre a dinâmica das aulas.

Na aula inaugural, os estudantes receberam as primeiras instruções com as equipes acadêmicas dos cursos de Pedagogia e Educação Física.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí