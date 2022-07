Férias escolares da rede municipal começam na próxima segunda-feira

Nesta sexta-feira, dia 8, é o último dia letivo do primeiro semestre de 2022 para os alunos das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Paranavaí. Isto porque o período das férias da rede municipal de ensino começa na próxima segunda-feira, dia 11. Mas é preciso que os pais fiquem atentos ao cronograma de retorno das aulas, que são diferentes para os alunos das escolas e das creches.

Para as crianças que nos CMEIs, as férias do dia 11 ao dia 19 de julho. O retorno das aulas será no dia 20 de julho. No dia 18, as equipes dos Centros terão Capacitação Pedagógica e o dia 19 é reservado para estudo e planejamento das atividades.

Já os alunos das escolas, tanto de tempo integral quanto parcial, terão férias de 11 a 27 de julho. O retorno das aulas será no dia 28 de julho. No dia 26, os professores terão Capacitação Pedagógica e o dia 27 é reservado para estudo e planejamento das atividades.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí