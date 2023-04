Governador autoriza a oferta de 3 cursos tecnólogos em Loanda vinculados ao campus de Paranavaí da Unespar

Em solenidade realizada nesta terça-feira (11/4), no Auditório do Museu Oscar Niemeyer, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou a autorização para a oferta de três cursos de nível superior em Loanda, na região Noroeste do Paraná, vinculados ao campus de Paranavaí da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Inicialmente, serão disponibilizadas 40 vagas para cada turma dos três novos cursos superiores tecnólogos em Agroecologia, Gestão de Turismo e Gestão de Produção Industrial. A abertura das turmas atende uma demanda antiga da região, com a oferta de graduações com foco nos principais potenciais econômicos dos 12 municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal da Área de Proteção Ambiental Federal do Noroeste do Paraná (Comafen).

As vagas serão preenchidas por meio de processo seletivo vestibular da Unespar e as atividades acadêmicas serão realizadas na estrutura física da antiga Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (Facinor) na cidade de Loanda.

A elaboração dos projetos políticos-pedagógicos para instalação dos três cursos contou com amplo envolvimento da comunidade local, atendendo orientação da Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (Seti). O vestibular para ingresso deverá ocorrer ainda no primeiro semestre e o início das aulas no segundo semestre de 2023.

Fonte: Unespar