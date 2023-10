Governo Estadual nomeia 58 professores e 40 agentes de nível médio e superior para a Unespar

O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (9/10) a contratação de 58 professores e 40 profissionais da carreira técnica-administrativa de nível médio e superior para reforçar as ações de ensino, pesquisa e extensão na Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Os 98 servidores foram aprovados em concurso público realizado no ano passado pela instituição de ensino superior.

As nomeações estão nos decretos nº 3.579/2023 e nº 3.580/2023, ambos publicados no Diário Oficial do Estado nº 11.517.

Com previsão de 40 horas semanais, os docentes serão contratados em regime de trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva (Tide) para atuar nos dois campus de Curitiba e nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os novos professores irão ministrar disciplinas em diferentes áreas do conhecimento, inclusive Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Entre os cursos beneficiados estão Administração, Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Composição e Regência, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Agroindustrial, Filosofia, Geografia, História, Letras, Letras – Espanhol, Letras Inglês, Letras – Português, Letras Português/Espanhol, Letras Português/Inglês, Matemática, Museologia, Música, Pedagogia, Secretariado Executivo Trilingue, Serviço Social, Teatro e Turismo.

Os agentes universitários de nível superior foram selecionados em formações variadas: administrador (5); advogado (1); analista de informática (3); arquiteto e urbanista (1); assistente social (1); comunicador (1); contador (1); engenheiro civil (1); pedagogo (2); psicólogo (1); secretária executiva (1); e economista (1). Entre os profissionais de nível médio foram nomeados 17 técnicos administrativos e quatro técnicos de laboratório.

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, a nomeação de novos servidores reflete as vantagens da Lei Geral das Universidades e destaca o compromisso com o desenvolvimento educacional. A Lei nº 20.933/2021, denominada Lei Geral das Universidades (LGU), proposta pelo Governo, aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em dezembro de 2021, reforçou a autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira e patrimonial das instituições estaduais de ensino superior.

Regulamentada pelo Decreto nº 10.824/2022, essa legislação padronizou a gestão de pessoal e possibilitou o controle de lotação dos servidores de cada universidade, incluindo a realização de concursos públicos, observando o limite de 80% do respectivo quantitativo de cargos.

“A Unespar tem se beneficiado desse marco regulatório que estabelece parâmetros para assegurar a equidade do sistema de ensino superior”, afirma. “Essas nomeações demonstram o compromisso do governador com um sistema cada vez mais robusto e atento às demandas da sociedade para o desenvolvimento do Paraná”.

A reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, comenta a importância da contratação de novos profissionais para o atendimento de demandas da instituição. “As nomeações de servidores e servidoras são um marco histórico para o corpo de docentes e de agentes universitários efetivos, contribuindo para a expansão das atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como com a melhoria das atividades administrativas dos campus com a qualidade necessária para atender os projetos pedagógicos”, salienta.

A expectativa é que a convocação para a posse dos servidores seja enviada ao longo dos próximos 30 dias, em conformidade com orientação técnica da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap). Desde julho de 2022, já foram integrados ao quadro de servidores 36 agentes universitários para atuação nos seis campus e na Reitoria da Unespar.

Números – Instituída em 2001, a Unespar tem se caracterizado pela busca da excelência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, assim como pelo compromisso com políticas acadêmicas inclusivas para os diversos segmentos da comunidade. Atualmente, a instituição é uma das maiores do Paraná em quantidade de estudantes matriculados, somando mais de 10 mil alunos de graduação e pós-graduação, além de 981 professores e 160 agentes universitários.

